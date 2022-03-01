Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı

01.03.2022 16:43
Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı

Kırıkkale'de kar yağışı, don ve buzlanma beklendiği bildirildi.

Kırıkkale'de kar yağışı, don ve buzlanma beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerinden sonra kentte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların başta buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

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Kırıkkale, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı - Son Dakika


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