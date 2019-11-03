Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı
Son Dakika Spor Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı

Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı

6 saat önce

Kırıkkale'nin il oluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla birincisi düzenlenen merhum Hüseyin Pehlivan Karakucak Güreşleri, Türkiye genelinden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı, System.String[]

Kırıkkale'nin il oluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla birincisi düzenlenen merhum Hüseyin Pehlivan Karakucak Güreşleri, Türkiye genelinden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Kırıkkale'nin il oluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi sponsorluğunda Dinamik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Basın Platformu işbirliğiyle merhum Hüseyin Pehlivan Güreş Festivali büyük şehir parkında düzenlendi.


Kura çekiminin ardından başlayan güreş müsabakalarında sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde mücadele eden güreşçiler, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. 15 ayrı kategoride yapılan güreşlere Türkiye genelinden 200 sporcu katıldı. Aralarında Avrupa şampiyonu olan güreşçilerinde katıldığı şampiyonaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Başpehlivanlık kategorisinde Amasya'dan katılan Ali Rıza Kaya, Ünal Karaman'ı yenerek birinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri ve madalyaları verildi.


Güreş etkinliğine Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, kurum müdürleri, spor temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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