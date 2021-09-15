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KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı - Son Dakika

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı

15.09.2021 23:55

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile temaslı olduğu halde partiye katılan kadına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile temaslı olduğu halde partiye katılan kadına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları trafik denetiminde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü K.T'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edilen sürücüye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanda düzenlenen eğlenceye temaslı bir kadının katıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, adrese gitti.

İl Salgın Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada temaslı olduğu belirlenen 21 yaşındaki B.T, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilmesinin ardından yurda yerleştirildi.

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kırıkkale, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı - Son Dakika


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