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Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

25.08.2021 00:40
Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza, System.String[]

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde vatandaşlık numaraları üzerinden güvenlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, A.A'nın Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

A.A'ya karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza
Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza - Son Dakika


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