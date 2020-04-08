Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok - Son Dakika

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Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok
6 saat önce
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamayla Büyükafşar köyünün, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele kapsamında, tedbir amaçlı ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu. Kararın ardından jandarma ekipleri, saat 24.00'ten sonra köy girişinde önlem aldı. Bu kapsamda, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köy, sessizliğe bürünürken, bölge halkının evlerinden çıkmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:08 Kaynak: DHA
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