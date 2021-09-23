Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişi ile yolcu minibüsü firmasına para cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeyen öğrenci ve seyahat ettiği yolcu minibüsü firması ile ziyaret için cezaevine giden kişiye 12 bin 150 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 denetimi sırasında, Ankara'dan Kırıkkale'ye gelen yolcu minibüsünü yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında durdurdu.

HES kodu sorgulamasında yolculardan Ş.Ü'nün (22) karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Sorgulamada yolcunun PCR testinin pozitif olduğunu tespit eden ekipler, karantina kurallarını ihlalden Ş.Ü'ye 4 bin 50 lira, minibüs firmasına da 4 bin 50 lira ceza yazdı.

Öğrenci olduğunu ve Ankara'dan Kırıkkale'ye yurt bakmaya geldiğini iddia eden Ş.Ü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kent merkezinde bulunan yurda yerleştirildi.

Öte yandan, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakınını ziyarete giden bir kişi, kontrollerde temaslı olduğunun belirlenmesi üzerine 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.