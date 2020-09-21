Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada olmaları gerekirken dışarı çıkan 2 kişi, zorunlu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurda yerleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kolluk güçlerince HES üzerinden yapılan denetim ve kontrol sırasında dışarıda olduğu belirlenen 2 kişinin öğrenci yurduna yerleştirildi belirtildi.

Karantina kuralına uymayan ve ambulansla yurda götürülen kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.