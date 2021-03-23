Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası
23.03.2021 16:32
KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında koronavirüs testi pozitif olduğu belirlenen 2 kişi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında koronavirüs testi pozitif olduğu belirlenen 2 kişi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
İl Salgın Denetim ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan Gökhan K.'nın HES sorgusunda testinin pozitif olduğu belirlendi. Gökhan K., 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak, yurtta karantinaya alındı. Jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki yolculardan Alim Z.'nin de HES sorgulamasında testinin pozitif olduğu belirlendi. Alim Z., 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.
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