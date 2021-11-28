Fenalık geçiren Şaşmaz'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Şaşmaz'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından babanın hayatını kaybettiğini belirledi, anne ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren Şaşmaz, baba ve annesini odada hareketsiz yatarken buldu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde kalan babası Ramazan (61) ve annesi Eşme Şaşmaz'a telefonlarından ulaşamayan oğulları Mülazım Şaşmaz, babasının evine gitti.

Kırıkkale 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi - Son Dakika

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