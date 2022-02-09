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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

09.02.2022 04:18
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Sibel, Özlem, Dönüş, Mutlu ve çocuklar Mustafa ile Fatma Nur Toyran gece saatlerinde rahatsızlandı.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde evde bulunan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Söz konusu kişiler, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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