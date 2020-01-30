Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı
7 saat önce
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hamile olduğu öğrenilen Özlem I. (33) ile Hatice Nur I. (6), Ömer I. (40), Zeynep I. (70) ve Mikail I. (10) bulantı ve kusma şikayetleriyle Karakeçili Devlet Hastanesine başvurdu.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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