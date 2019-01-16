Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.



İlçeye bağlı Çerikli beldesinde yaşayan Osman ve Fidan Başkaya'nın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Osman ve Fidan Başkaya'yı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.



Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen iki kişi tedaviye alındı.

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