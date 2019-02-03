Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
20 dakika önce
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı.
Kırıkkale
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi
581. Cadde'deki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlandı.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ekipleri, 6 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Afgan ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00 Kaynak: AA
Çanakkale'de 4 Genç, Su Seviyesi Yükselen Derede Kayboldu
ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz
Yıkım Çalışması Yapılan Üniversite Binası Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı