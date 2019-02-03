Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

20 dakika önce

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi 581. Cadde'deki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 6 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Afgan ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Ovacık Mahallesi, Kırıkkale, Güncel
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