Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

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Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan fırıncı ile bir vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplanan köy yollarını açmak için çalışmalarını yürütüyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bir otomobil ile bir fırıncıya ait ekmek aracı şarampole kaydı. Ekipler, greyder ve kepçe yardımıyla köylere ekmek götürürken karda mahsur kalan fırıncıyı ve şarampole kayan bir otomobili kurtardı.

Karla mücadelede görevli 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personel kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.