Kırıkkale'de Karne Şenliği Programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Okul Destek Projesi" kapsamında yardım alan öğrenciler ve Suriyeli çocuklar için karne şenliği düzenlendi.
Öğretmenevindeki programda konuşan Vali Yunus Sezer
, çocukları tebrik ederek, öğrencilerin tatili iyi değerlendirip ikinci dönemi daha motivasyonlu ve başarılı geçirmeleri temennisinde bulundu.
Sezer, ensar ve muhacir anlayışı içerisinde kaynaşmayı sağlayan bu tür programların devam etmesi gerektiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu
da öğrenciler için tatile eğlenceli bir giriş yapmak istediklerini belirterek, "Okul Destek Projesi" kapsamında 5,6,7 ve 8'inci sınıflarda 80 çocuğun eğitim gördüğünü ifade etti.
Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç ve öğrencilerin ailelerinin katıldığı program, Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan Kardeşlik Korusunun düeti ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.