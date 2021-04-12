Kırıkkale'de kavga ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama - Son Dakika

Öğrencilerle birlikte kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyen polisler, kutlama için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü bir etkinlikle kutlamak istedi.

Kırıkkale'de öğrenciler, "kavga var" ihbarında bulunup okula gelen polis ekibine sürpriz kutlama yaptı.

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