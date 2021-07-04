KIRIKKALE - Kayalıkta mahsur kalan 2 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

Kendi imkanlarıyla hayvanları bulunduğu yerden kurtaramayan Aktaş, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Irmak köyünde hayvancılık yapan Raşit Çayırlı, hayvanlarını otlattığı sırada iki keçisi kayalıkta mahsur kaldı.

Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü

Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı