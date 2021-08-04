Kırıkkale'de kaybolan çocuk 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

Kırıkkale'de kaybolan çocuk 7 saat sonra bulundu

Kırıkkale'de kaybolan 7 yaşındaki çocuk, jandarma ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından yapılan arama sonucu 7 saat sonra bulundu.

Kırıkkale'de kaybolan 7 yaşındaki çocuk, jandarma ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından yapılan arama sonucu 7 saat sonra bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasandede köyünde ikamet eden S.S, dün, jandarmaya oğlu Rüzgar S'den bir süredir haber alamadıklarını bildirdi. Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu Rüzgar S, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta patika kenarında bitkin halde bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba S.S. ve oğlu Rüzgar, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Son Dakika

Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı

Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak

Bu sefer de orman yangınlarıyla ortaya çıktılar! Kriz fırsatçılığının cezası her bir ürün için 114 bin lira

Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi

Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi

Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi