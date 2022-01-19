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KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi

19.01.2022 13:56

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kadının, Kapulukaya Barajı gölü çevresindeki arama çalışmalarına ara verildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kadının, Kapulukaya Barajı gölü çevresindeki arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam H.U'dan (35) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Kadının aracının, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı gölü kenarında bulunması üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yaptı.

Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri de çalışmalara katıldı.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken, AKUT ekipleri ise termal kamera ve drone desteğiyle göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altı aramalarına devam etti.

Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi

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Kırıkkale, Jandarma, Hisarcık, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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