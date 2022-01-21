Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayıp kadını arama çalışmalarına ara verildi.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü kenarındaki arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ile itfaiye ekipleri katıldı.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken, dalgıçlar da arama yaptı.

Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, Bahşılı Belediyesi tarafından çadır kuruldu.

Ekipler, arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

H.U'dan (35) haber alamayan yakınları, 18 Ocak'ta İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı. Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı.