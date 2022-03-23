Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

23.03.2022 11:33

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Büyükafşar ve çevre köylerde, 41 yaşındaki Serdar Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AKUT, AFAD, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 120 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

İmirli köyü yakınlarında önceki gün Çöçü'nün şapkasını bulan ekipler, çalışma alanlarını genişleterek aramalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çöçü'den, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri köy ve çevresinde arama başlatmıştı.

Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KIRIKKALE - Kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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