Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında kavga ettiği kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

T.H, önceki gün Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A'yı aralarında çıkan kavgada üzerindeki silahla göğsünden yaralamıştı.

Ağır yaralanan Z.A'nın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kırıkkale, Bahşılı, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti
CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:23:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]