Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor
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Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor

41 dakika önce

KIRIKKALE'de 1 hafta önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor, System.String[]
KIRIKKALE'de 1 hafta önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor. 5 yıl önce 2 yeğeni de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Doğan, drone ile aranıyor.
Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, bir hafta önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ömer Doğan'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 50 asker, Balışeyh ilçesinde ve Dikmen köyü ile Yeniçıkan mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk'un da katıldığı çalışmalarda bugün drone da kullanıldı. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda Ömer Doğan'ın izine rastlanılmadı.
5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU
Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.


Ömer Doğan, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:55 Kaynak: DHA
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