Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün - Son Dakika
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Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün

21.03.2022 14:21
Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü (40) arama çalışmalarına devam edilirken, arazide kadavra ve arama- kurtarma köpekleri de kullanıldı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü (40) arama çalışmalarına devam edilirken, arazide kadavra ve arama- kurtarma köpekleri de kullanıldı.

İlçeye bağlı Büyükavşar köyünde ailesiyle beraber yaşayan zihinsel engelli Serdar Çöçü, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çöçü'ye ulaşamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından Çöçü'yü bulmak için çalışma başlatıldı. 100 kişilik personelin katıldığı aramalarda, Çöçü'den ize rastlanılmadı. Gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Ankara'dan gelen Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında JAK'a ait kadavra köpeği 'Mavi'; arama- kurtarma köpekleri 'Pati', 'Badem' ve 'Poyraz' da kullanıldı. Bölgede aramalar sürüyor.


Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün
Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün
Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün
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Arama Kurtarma, Engelli, Kadavra, Delice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün - Son Dakika


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