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Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı - Son Dakika

Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı

15.11.2021 19:02

Kırıkkale'de park ettiği otomobilin kapısı ile kamyonet arasına sıkışan sürücünün parmağı koptu.

Kırıkkale'de park ettiği otomobilin kapısı ile kamyonet arasına sıkışan sürücünün parmağı koptu. Sürücünün rahat tavırları şaşırtırken, balıkçı esnafı tezgahtan aldığı buzla kopan parmağı muhafaza altına aldı.

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bilici (40) 71 AAF 60 plakalı otomobilini balıkçılar çarşısı önüne park etti. O sırada bulvar üzerinden gelen Serkan Ş. idaresindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet, otomobilin açılan kapısına çarptı. Kapı ile kamyonet arasında kalan Bilici'nin sol elinin orta parmağı koptu. Çevredeki esnaflar kopan parmağı balık tezgahından aldıkları buzla muhafaza altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada parmağının kopmasına rağmen sürücünün rahat tavırları ise çevredekileri şaşırttı. Yaralı vatandaş, polis ekiplerinden de otomobilini arkadaşına teslim etmesini istedi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilici, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Serkan Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı

Kırıkkale, Kamyonet, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı - Son Dakika


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