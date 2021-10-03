Kırıkkale'de kazaya karışan araca başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılardan M.Ş. ile G.Ş'in hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile G.Ş, E.Ş. ve R.Ş. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobildeki hasarı kontrol eden sürücü M.Ş. ile G.Ş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 12. kilometresinde hasarlı kazaya karışan ve sağ şerit üzerinde duran M.Ş'nin kullandığı 35 AAL 752 plakalı otomobile aynı yönde seyreden E.S. idaresindeki 71 EU 580 plakalı otomobil çarptı.

Kırıkkale 'de hasarlı kazaya karıştıktan sonra yolda bekleyen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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