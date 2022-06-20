Şeker hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının bayıldığı ve yapılan kontrollerde durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kırıkkale 'de yakınların tarafından haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Kendisinden haber alınamayan kadın baygın halde bulundu - Son Dakika

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