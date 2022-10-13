KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ

13.10.2022 11:06

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de narkotik denetimi yapıldı.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de narkotik denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda narkotik köpeği 'Adam' ile arama yapıldı. 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren altında bulunan kontrol noktalarında narkotik denetimi yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da katıldığı denetimlerde araçlar tek tek durdurularak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçlarda arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Adam' ile araç içerisinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı.

Denetimlerde sürücüler ile sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, Burası bizim için çok önemli bir güvenlik noktası. Bu nedenle buradaki güvenliği çok önemli görüyoruz. Sadece Kırıkkale ilinin güvenliği değil, başkentimizin güvenliği için de çok önemli bir nokta, bölgemizin güvenliği için de çok önemli bir noktada bulunmaktayız. Araçlar ve güzergah üzerindeki kişiler incelenmekte ve sorgulamaları yapılmakta. 9 aylık süre içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından yaklaşık 1 milyon 230 bin sorgulama yapılmış ve 161 bin araç kontrolü tam bu noktadan sağlanmış durumda. 3 bin 577 aranan şahıs emniyetimizin ve jandarmamızın uygulama noktalarından ele geçirilmiş durumda. İçişleri Bakanlığımızın uygulamaları var. Burada otobüsleri ve araçları durdurduğumuz zaman emniyetimiz ve asayişimiz için bu uygulamalar ile yazılımları vatandaşlarımıza tanıtma fırsatı elde ediyoruz. KADES uygulamasında bu noktadan yaptığımız rehberlikle 3 bin 96 kadınımızın telefonlarına kendileri tarafından uygulama indirilmiştir. Bununla beraberde bağımlılıkla mücadelede; İçişleri Bakanlığımız tarafından yazılımı yapılmış uygulama, rehberlik edilerek 2 bin 100 vatandaşımızın cep telefonlarına indirilmiştir açıklamalarında bulundu. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı 43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı 43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Narkotik, Tragger, Yht, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement