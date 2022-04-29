KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU

29.04.2022 19:20

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu oluştu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu oluştu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu oluştu. Şehir merkezinden geçen Ankara-Kırıkkale karayolunda uzun kuyruk oluştu. Güzergahta zaman zaman hasarlı kasalar da meydana gelince yoğunluk arttı. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)

KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU
KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU
KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU
KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU

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Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE KİLİT KAVŞAKTA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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