Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, 18 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 18 kişiye, 5 bin 350'şer para cezası uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.