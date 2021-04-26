KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi - Son Dakika

KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi

26.04.2021 00:29

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibine 44 bin 180 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibine 44 bin 180 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişi ve iş yeri sahibine 37 bin 500 lira ceza kesti.

Polis ekipleri de oyun oynayan 5 kişiye, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında ayrıca 6 bin 680 lira idari para cezası verdi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kentte devam eden Kovid-19 denetimlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında İstanbul'dan Adıyaman'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, Ş.K ile eşi H.K'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan çift, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Polis ekipleri, firmaya da biletsiz yolcu aldığı gerekçesiyle 1081 lira ceza uyguladı.

KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, oyunlar, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi - Son Dakika


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