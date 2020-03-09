Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ü.G. isimli bir kişi, kıraathanede bulunan akrabalarını tabanca ile ateş açarak taradı.

Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ü.G. isimli bir kişi, kıraathanede bulunan akrabalarını tabanca ile ateş açarak taradı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesindeki pazaryerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabalarını kıraathane tabanca ile ateş açarak taradı. Saldırgan, defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilkeri Hidayet Nazlıay, Harun Güneşli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Dağ (56) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan S.G. (28), S.D. (30), R.G. (38) ve S.Y.'nin (21) tedavileri devam sürüyor.


Polis, kaçan şahısla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]