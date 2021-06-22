Kırıkkale'de kirpi ve 2 kedinin aynı kaptan yemek yediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Hacılar beldesinde yaşayan Berat Koyuncu, evinin bahçesinde 2 kedisini beslediği sırada bir kirpinin bahçeye geldiğini fark etti.
Koyuncu, daha sonra kedilerini beslediği kabı kirpinin yanına götürdü.
Kedileriyle kirpinin aynı yerden beslenmeye başlaması üzerine Koyuncu, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kirpi, Koyuncu'nun bir kaba doldurduğu sudan da içti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Kırıkkale'de kirpi ile kedilerin aynı yerden beslenmesi cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika