Kırıkkale'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de kış lastiği denetimi
01.12.2020 15:43
KIRIKKALE'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
KIRIKKALE'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı. 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsamında kara yolunda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler, Kırıkkale- Ankara kara yolunda çok sayıda ticari aracı durdurularak, lastiği 'kumpas' adı verilen aletle ölçtü. Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan otobüsler yoluna devam ederken, sürücülerin çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.
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