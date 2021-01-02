Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıya ayrıca Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarımahmutlar köyünde devriye görevi sırada, yüksek hızlı tren hattı inşaatında bir şüphelinin demir rayları minibüse yüklediğini fark etti.

Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

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