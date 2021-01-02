Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

02.01.2021 11:25
Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarımahmutlar köyünde devriye görevi sırada, yüksek hızlı tren hattı inşaatında bir şüphelinin demir rayları minibüse yüklediğini fark etti.

İnşaattan rayları çaldığı tespit edilen R.E. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıya ayrıca Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin aracına yüklediği yaklaşık 2 ton ray, şirket yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Hızlı Tren, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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