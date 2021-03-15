Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlama bilançosu - Son Dakika

Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlama bilançosu
15.03.2021 12:41
Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 124 farklı uygulama noktasında 600 polis ve jandarma ekibinin katılımıyla uygulamalar gerçekleştirildi.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Kentteki ana yol ve tali yollarda icra edilen uygulamalarda 5 bin 886 şahıs sorgulanırken aranan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca sorgulanan 2 bin 514 araçtan 104'üne toplamda 38 bin 763 TL trafik para cezası uygulandı. - KIRIKKALE
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