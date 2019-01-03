Kırıkkale'de "Kitaplaşan Oyuncaklar" Sergisi

Kızılırmak
Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu tarafından "Kitaplaşan Oyuncaklar" adlı sergi açıldı. Avrupa
okullarının buluşma ağı olan e-Twinnig projesi kapsamında, çocukların oyun oynarken aynı zamanda kitapları inceleyebileceği, kitaplarla bir arada olabileceği oyuncaklar hazırlandı.
Okulun konferans salonunda açılan sergide konuşan müdür yardımcısı Fatma Arslan, amaçlarının erken yaşlarda kazanılan okuma alışkanlığının faydalarını anlatmak olduğunu söyledi.
Arslan, kitap okuyan çocukların hayatı daha doğru kavradığını, kendilerini daha iyi ifade ettiklerini ve sağlıklı ilişkiler kurduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Gündelik hayatta sorunlarını anlamada duygu ve düşüncelerini yönetmede, analitik düşünme becerisi geliştirmede, sorunlarını çözmede daha iyi sonuç alırlar. Kitap okumak zor kazanılan bir beceridir. Özellikle her çocuğun elinde bir teknolojik oyuncağın olduğu, çocuklara ayrılan ekran süresinin arttığı günümüzde okuma alışkanlığı kazandırmanın eğlenceli yolları olabilir."
Sergiye, öğrenciler ve aileleri katıldı.