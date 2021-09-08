Son dakika haber... Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika

- Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kız meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A, bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında H.A'yı ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın şüphelisi C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.