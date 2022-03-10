Kırıkkale'de Kızılırmak'tan 200 metre ağ çıkartıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kızılırmak'tan 200 metre ağ çıkartıldı

10.03.2022 14:05
Kırıkkale'de Kızılırmak'tan 200 metre ağ çıkartıldı

Kırıkkale'de kaçak balık avlayanların Kızılırmak'ta kullandığı 200 metre ağ sudan çıkarılarak imha edildi.

Kırıkkale'de kaçak balık avlayanların Kızılırmak'ta kullandığı 200 metre ağ sudan çıkarılarak imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler sırasında ırmağa serilmiş 200 metre balıkçı ağı buldu.

Ekipler, topladıkları ağı imha etti.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz, ekiplerin denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, kaynakların yok edilmesine engel olmak için çalıştıklarını aktardı.

Yılmaz, bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, kaçak avcılık faaliyetleri ile karşılaşmaları durumunda ihbarda bulunmalarını istedi.

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Kırıkkale, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kızılırmak'tan 200 metre ağ çıkartıldı - Son Dakika


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