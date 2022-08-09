Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

09.08.2022 10:08

Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı.

Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı F.K.T. idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde maket polis aracına çarptıktan sonra ağaçlık alandan geçerek köprüden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün, sabah mesai bitimi evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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