Kırıkkale'de Kömür Tozu Yüklü Tırda Yangın
34 dakika önce
Kırıkkale'de seyir halindeki kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale
'de seyir halindeki kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Murat Kaban
'ın (50) kullandığı 58 AAL 583 plakalı kömür tozu yüklü tır, Kırıkkale- Ankara
kara yolu Kırıkkale Üniversitesi
Köprüsü Mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.
Durumu fark eden Kaban, aracı emniyet şeridine çektikten sonra yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Yangının söndürülmesinin ardından kara yolu trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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