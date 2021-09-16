Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeklere sahip çıkılması için itfaiyeden yardım istendi.

Kırıkkale 'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.

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