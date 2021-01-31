Son dakika haber: Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

31.01.2021 19:55
Son dakika haber: Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Osman Gazi Mahallesi bağlantı noktasında meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki 34 SA 1812 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü Mehmet Turgut hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Selçuk Sakmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Turgut'un cenazesi ise morga kaldırıldı.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

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Kaza yeriOtomobilden ve yoldan görüntüPolis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay

Haber- Kamera:  Burak CAN/KIRIKKALE,


Kaynak: DHA
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