Edinilen bilgiye göre, H.İ. idaresindeki 06 VV 071 plakalı otomobil, Keskin ilçesindeki Şekerpınarı mevkiinde su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü H.İ. ile yanında bulunan R.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.