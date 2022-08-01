Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

01.08.2022 11:44
Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.İ. idaresindeki 06 VV 071 plakalı otomobil, Keskin ilçesindeki Şekerpınarı mevkiinde su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü H.İ. ile yanında bulunan R.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kırıkkale, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi! Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı
10:25 Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 11:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement