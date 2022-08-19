Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı

19.08.2022 23:13
Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 06 HK 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Refüje ters devrilen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazada sürücüsü M.C. ile yolculardan D.C. (28), P.C. (25), K.C. (55), F.C. (60), K.D.C. (3) ve T.D.C. (6) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2'si çocuk 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:45 Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 23:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement