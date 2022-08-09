Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil köprüden uçtu, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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