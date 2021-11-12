Kırıkkale'de köpek dövüştüren 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de köpek dövüşü yaptıran 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkisinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, iki köpeğin dövüştürüldüğü alandaki 25 kişiyi gözaltına aldı.

Köpek sahipleri M.A, A.D. ve O.B. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, gözaltındaki kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, dövüşe katıldığı tespit edilen ve vücudunda yara izleri bulunan bir köpeği ise hayvan barınağına teslim etti.