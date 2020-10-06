Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kaza yeri
Köprüden düşen otomobil
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları
Köprüden görüntü Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
KIRIKKALE - Kırıkkale'de köprünün bariyerlerine çarparak düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abuseyif Mecit (63) idaresindeki 06 FT 0469 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde Hasandede Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak düştü.
Mecit, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan Mecit'in cesedi, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince çıkarıldı.
Cenaze, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:37 - Kaynak: AA
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