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Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları

21.02.2022 12:48
Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Etiler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak projesinin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Etiler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak projesinin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, kavşakta kiriş yerleştirme işlemlerinin başlandığını ve kısa sürede diğer işlemlere başlanacağını belirtti.

Kırıkkale'ye yakışır bir proje için başladıkları çalışmada ciddi bir noktaya ulaştıklarını aktaran Saygılı, "Bölgenin ulaşım sorununu kökten ortadan kaldıracak Etiler Mahallesi Köprülü Kavşağı projemizin yüzde 70'lik bölümünü tamamladık. 22 metre eninde olan köprülü kavşağımız için istinat duvarlarının bir kısmını inşa ettik. Köprünün kirişlerini yerleştirmeye başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp bağlantı yollarımızın inşasını da kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kulandı.

Başkan Saygılı, köprülü kavşak ile Millet Bulvarı'nda yaptıkları yenileme çalışmalarıyla, kente gelen misafirlerin modern bir şehir görünümü ile karşılaşacaklarını kaydetti.

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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Etiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları - Son Dakika


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