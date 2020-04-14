Kırıkkale'de "koronavirüs fırsatçılarına" yönelik operasyon

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Başsavcılığının koordinesinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan ve stoklayan kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlediği operasyonda, dezenfektan yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 159 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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